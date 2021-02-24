В РФ призвали снизить зависимость от «ядовитого» доллара

24.02.2021, 22:24, Новости дня

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России следует принять меры, чтобы сократить зависимость от доллара до минимума, сообщил заместитель руководителя российского МИД Сергей Рябков в интервью Bloomberg.

«Нам необходимо отгородиться от финансовой и экономической системы США, чтобы избавиться от зависимости от этого токсичного источника постоянных враждебных действий… Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях», – цитирует «Коммерсант» Рябкова.

Какие именно меры РФ должна предпринять, чтобы ослабить свою зависимость от доллара, замглавы МИД не уточнил. Также замминистра напомнил, что за последние несколько лет США ввели большое число санкций против РФ и не исключено, что введут еще. При этом Рябков подчеркнул, что МИД РФ не отвечает за экономическую политику страны.

По мнению дипломата, сейчас напряженность американо-российских отношений сильнее, даже чем во времена СССР. «Ничего подобного не было не только с точки зрения отсутствия доверия, но и относительно взаимной неприязни… Эмоции настолько накалены, что мы не увидим никаких улучшений в течение долгого-долгого времени», – добавил он.

Ранее аналитики из Исследовательской службы конгресса США заявили, что страны, находящиеся под санкциями Вашингтона, стремятся минимизировать использование доллара при расчетах, что может негативно повлиять на положение валюты в мировой экономике.