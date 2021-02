Послы Европейского союза утвердили санкции против глав четырех силовых ведомств РФ из-за ареста Навального

24.02.2021, 21:40, Новости дня

Послы стран Европейского союза утвердили решение о санкциях против глав четырех российских ведомств в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к тюремному сроку. Об этом 24 февраля заявил корреспондент “Радио Свобода” в Брюсселе Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

“Как и ожидалось, дипломаты ЕС сегодня одобрили санкции против [главы Следственного комитета РФ Александра] Бастрыкина, [генерального прокурора Игоря] Краснова, [главы Росгвардии Виктора] Золотова и [главы Федеральной службы исполнения наказаний Александра] Калашникова за заключение Навального. Послы ЕС должны дать зеленый свет 3 марта, а меры должны вступить в силу 5 марта”, – заявил Йозвяк.

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в России начались массовые акции протеста. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые митинги, но они были не такими многолюдными. 4 февраля в штабе Навального сообщили, что до весны не намерены организовывать акции протеста. Однако через несколько дней передумали и анонсировали новую акцию, прошедшую 14 февраля.

20 февраля российский суд отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

