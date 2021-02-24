 

Руководителям оккупационной администрации Крыма сообщили о подозрении – прокуратура

24.02.2021, 21:40, Новости дня
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24 февраля прокуратура Автономной Республики Крым сообщила руководителям оккупационных властей оккупированного Россией полуострова о подозрении в совершении широкомасштабного и систематического присвоения публичного имущества. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

О подозрении сообщили “председателю Совета министров Крыма” Сергею Аксенову  и “главе Государственного Совета Крыма” Владимиру Константинову.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

“Досудебным расследованием установлено, что после оккупации Российской Федерацией полуострова Крым и так называемого “избрания” подозреваемых на вышеуказанные  должности вопреки положениям Конвенции о защите гражданского населения во время войны, которые запрещают государству-оккупанту присваивать публичную собственность на оккупированной территории, приняли ряд незаконных решений по национализации государственного имущества”, – отметили в сообщении.

По версии прокуратуры, Аксенов и Константинов обеспечили передачу имущества, принадлежавшего Украине, “в федеральную или республиканскую собственность”.

“К такому имуществу относится Государственный концерн “Массандра”, Международный детский центр “Артек” и государственное акционерное общество “Черноморнефтегаз”, – уточнили в ведомстве.

Прокуратура АРК Крым в 2020 году направила в Международный уголовный суд факты захвата частного имущества 3952 граждан Украины в оккупированном Крыму.

https://www.facebook.com/prok.arkrym/posts/1583019991891453

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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