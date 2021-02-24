 

Постпред РФ при ЕС пообещал ассимитричные санкции Европе

24.02.2021, 21:34, Новости дня
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Россия ответит на новые санкции Евросоюза, не исключено, что ассимметрично, но речь о разрыве отношений по инициативе РФ не идет, сообщил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

«В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Российская Федерация не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы и методы воздействия на ситуацию. Можно это называть асимметричным ответом, можно как-то иначе, но, безусловно, без последствий такие действия не останутся », – приводит РИА «Новости» слова Чижова телеканалу «Россия 24».

По словам дипломата, РФ не собирается по своей инициативе разрывать отношения с Евросоюзом. «Все, что в наших отношениях с ЕС на сегодняшний день, увы, заморожено, все это результат действий наших доблестных партнеров из Евросоюза и тех, кто их поддерживает с разных сторон. Поэтому речь никогда не шла о том, что РФ по своей инициативе разорвет отношения с Евросоюзом», – передает ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин заявил о бесперспективности санкций против России.

Напомним, представитель МИД РФ Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, которые анонсировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры иностранных дел Евросоюза уже согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции в связи с арестом блогера Алексея Навального.



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