Претендент на пост главы ЦРУ назвал ошибкой недооценку РФ

24.02.2021, 20:44, Новости дня

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Власти США ни в коем случае не должны недооценивать Россию. Москва может обладать такими же возможностями, «как восходящие державы вроде Китая», нужно расширять круг стран, которые будут давать отпор России, сообщил кандидат на пост директора ЦРУ Уильям Бернс.

«Я усвоил, что всегда является ошибкой недооценивать Россию при [президенте Владимире] Путине», – сообщил Бернс на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры, в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США. Он отнес Россию к числу «во многом закатывающихся держав», но в то же время, по мнению Бернса, под руководством нынешнего президента Москва может обладать такими же возможностями, «как восходящие державы вроде Китая», передает ТАСС.

«Поэтому мы должны холодно и трезво смотреть на то, как могут проявляться эти угрозы», – сообщил претендент на пост ЦРУ.

«Я также усвоил, что твердость и последовательность имеют огромную важность, когда занимаешься этими угрозами, отвечаешь на них и сдерживаешь их. И очень важно работать по максимуму с союзниками и партнерами», – отметил Бернс. Он также добавил, что в Вашингтоне видят большую эффективность своей политики, когда в Москве видят «ответы не только со стороны Соединенных Штатов, но и европейских союзников», и нужно расширять круг стран, которые будут давать отпор России.

Ранее президент Владимир Путин, открывая заседание коллегии ФСБ, заявил, что Россию по-прежнему хотят ослабить и поставить под внешний контроль, как это происходит с рядом стран на постсоветском пространстве.