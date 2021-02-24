 

Все думские фракции поддержали поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов

24.02.2021, 20:44, Новости дня
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Депутаты всех фракций Госдумы внесли в профильный комитет поправки, которыми вводится ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также устанавливается уголовная ответственность за унижение их чести и достоинства, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Ответственность, которая предлагается поправками, уже существует за реабилитацию нацизма и предполагает лишение свободы до пяти лет и устанавливает штраф до 5 млн рублей. При этом есть общее правило, что минимальный порог ответственности – от двух месяцев и, соответственно, от 5 тыс. рублей», – цитирует ТАСС Яровую.

Вице-спикер подчеркнула, что поправки уже поддержаны представителями всех фракций. Авторами поправок также выступили глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информполитике Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский. К депутатам от «Единой России» присоединились представители всех фракций Госдумы. Среди них – первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ), член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР), первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).

«Изменения в законодательстве направлены на то, чтобы не допускать никаких противоправных действий, направленных на отрицание того, что наши предки в Великой Отечественной войне совершили подвиг, который независимо от течения времени не теряет своей ценности для всех граждан РФ и для всего мира», – подчеркнула Яровая.

Ранее Яровая сообщила, что депутаты подготовили поправки ко второму чтению в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма и защите исторической памяти, который Госдума единогласно приняла в первом чтении 10 февраля. Срок лишения свободы за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны может составить до пяти лет.

На прошлой неделе Бабушкинский суд Москвы признал Алексея Навального виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тыс. рублей.



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