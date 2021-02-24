Меркель выступила против привилегий для привитых от COVID
24.02.2021, 18:14,
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что против того, чтобы предоставлять гражданам с прививкой от коронавируса какие-либо преференции, поскольку людей без вакцины в ФРГ – подавляющее большинство. При этом она не исключила этого в будущем.
По ее словам, когда-нибудь «нужно будет подумать – можно ли в некоторых областях дать доступ [к товарам и услугам] только привитым». Он добавила, что говорить об этом можно будет только тогда, когда многие себе сделают прививку, а другие будут противиться этому. «Но мы еще не достигли этой стадии», – сказала Меркель в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает ТАСС.
На данный момент, по словам канцлера, все это неактуально, поскольку людей без вакцины в ФРГ – подавляющее большинство.
Меркель назвала еще одно условие – должно быть научно доказано, что привитые не передают коронавирус другим гражданам.
Накануне Меркель заявила, что Германии началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции.
В январе канцлер Германии Ангела Меркель объявляла о продлении карантина в стране до середины февраля. До этого она в обращении к участникам онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы.
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