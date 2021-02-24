Минфин частично заменил доли доллара и евро в ФНБ юанем и иеной

24.02.2021, 18:14, Новости дня

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Минфин перевел часть валютной структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) из долларов и евро в другие иностранные валюты, сообщили в ведомстве.

«Минфин РФ информирует, что в соответствии с постановлением правительства … в нормативную валютную структуру средств ФНБ включены японская иена с долей 5% и китайский юань с долей 15%. Доли доллара США и евро при этом сокращены с 45% до 35%, а доля фунтов стерлингов сохранена неизменной на уровне 10%», – цитирует сообщение министерства РИА «Новости».

Эти изменения внесены для повышения доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ, подчеркнули в ведомстве.

«В феврале 2021 года Минфин РФ завершил необходимые конверсионные операции в целях приведения фактической валютной структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре», – указали там.

Ранее Минфин сообщал, что в 2021 году может принять решение об инвестировании средств ФНБ, поскольку с ценами на энергоносители складывается лучше, чем ожидалось.