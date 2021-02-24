 

“Пошловато”. Дочь Успенской обнародовала фото провокационного поцелуя с матерью

24.02.2021, 16:40, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

31-летняя дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина 24 февраля разместила в Instagram фото, на котором запечатлена вместе с матерью. Она посвятила публикацию 67-летию артистки.

На обнародованном снимке Успенская и Плаксина, целуясь, позируют на траве в объятиях друг друга.

– Первая женщина, которую я поцеловала, была моя мама, – написала дочь артистки.

– Странный, постановочный поцелуй, провокационный, – отреагировали на фото подписчики.

– Обыкновенное фото! Так целует любящая мать свою дочь! – написали в комментариях пользователи сети.

– Я толерантный человек, но у меня от фото неприятный осадок. В дурном сне не приснится такой поцелуй с мамой, – прокомментировали публикацию фолловеры дочери Успенской.

– Пошловато, – заявили в комментариях читали блога Плаксиной.

Татьяна Плаксина (1989) – единственная дочь Успенской. Ее отец – четвертый муж певицы, бизнесмен Александр Плаксин. Отношения между матерью и дочерью ранее находились в состоянии конфликта. В начале ноября 2020 года Успенская заявила, что хочет усыновить ребенка, а в конце декабря поздравила Плаксину с 31-летием.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.11 / В Лионе задержали подозреваемого в нападении на православного священника

04.10 / У одной из сестер Семеренко обнаружили COVID-19

05.11 / Температура 40,2 и лихорадка. Участник испытаний российской вакцины от коронавируса рассказал о побочных последствиях

14.10 / В мире: Выборы президента США станут состязанием фальсификаторов

27.11 / Таран: Последний год мы не слышим никаких заявлений от НАБУ ни по хищениям на таможне, ни на “Большом строительстве”. Подвешенный Сытник выгоден власти

01.07 / Явка на голосовании по Конституции превысила 59%

13.02 / Добровольцы ВСКС присоединились к ликвидации последствий взрыва во Владикавказе

11.02 / Куба объявила о создании собственной вакцины от коронавируса

28.09 / Россия направит 0,5 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства Молдавии

17.07 / Рада вместо 490 создала в Украине 136 районов. Полный список

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска