“Пошловато”. Дочь Успенской обнародовала фото провокационного поцелуя с матерью

24.02.2021, 16:40, Новости дня

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31-летняя дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина 24 февраля разместила в Instagram фото, на котором запечатлена вместе с матерью. Она посвятила публикацию 67-летию артистки.

На обнародованном снимке Успенская и Плаксина, целуясь, позируют на траве в объятиях друг друга.

– Первая женщина, которую я поцеловала, была моя мама, – написала дочь артистки.

– Странный, постановочный поцелуй, провокационный, – отреагировали на фото подписчики.

– Обыкновенное фото! Так целует любящая мать свою дочь! – написали в комментариях пользователи сети.

– Я толерантный человек, но у меня от фото неприятный осадок. В дурном сне не приснится такой поцелуй с мамой, – прокомментировали публикацию фолловеры дочери Успенской.

– Пошловато, – заявили в комментариях читали блога Плаксиной.

Татьяна Плаксина (1989) – единственная дочь Успенской. Ее отец – четвертый муж певицы, бизнесмен Александр Плаксин. Отношения между матерью и дочерью ранее находились в состоянии конфликта. В начале ноября 2020 года Успенская заявила, что хочет усыновить ребенка, а в конце декабря поздравила Плаксину с 31-летием.