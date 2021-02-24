Суд наложил арест на нефтепровод “ПрикарпатЗахідТранс”, который СНБО поручил вернуть государству

24.02.2021, 15:50, Новости дня

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Высший антикоррупционный суд Украины 23 февраля наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода “Самара – Западное направление”. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что арест наложен на основании доказательств, собранных СБУ, Национальным антикоррупционным бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Офисом генпрокурора. Правоохранители в рамках уголовного производства по факту незаконного присвоения стратегического объекта транспортной инфраструктуры совместно расследуют, как получилось, что нефтепровод выбыл из государственной собственности.

Имущество (в том числе здания, сооружения, другие объекты, находящиеся в Украине, которые обеспечивают деятельность нефтепродуктопровода) будет передано от коммерческой структуры Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Сейчас СБУ и НАБУ занимаются передачей нефтепродуктопровода под контроль государственного акционерного общества “Укртранснафта” для его сохранения.

Ранее следователи СБУ и детективы НАБУ обнаружили, что служащие ООО “ПрикарпатЗахідТранс” на основании заведомо поддельных документов незаконно завладели государственным имуществом, стоимость которого, по оценке правоохранителей, составляет более 200 млн грн.

Досудебное расследование продолжается.

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод “Самара – Западное направление”. Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания “Прикарпатзахідтранс”. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что он не был приватизирован, но “непонятным образом” оказался в частной собственности “двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины”.

“Экономическая правда”, LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко писали о связи “Прикарпатзахідтранс” с нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктором Медведчуком. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

В апреле 2019 года Антимонопольный комитет дал разрешение на покупку контрольного пакета акций компании “Прикарпатзахідтранс” белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, который в 2020-м попал под санкции Евросоюза (из-за этого Воробью отказали в продаже украинского банка). Он подтверждал TUT.BY покупку 51% акций компании.

По данным “Экономической правды”, “Прикарпатзахідтранс” связана с народным депутатом от “Оппозиционной платформы – За жизнь” и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком. Это подтверждают и источники LIGA.net в правоохранительных органах.

“Дело касается схемы присвоения части нефтепродуктопровода должностными лицами ООО “Прикарпатзахідтранс” и руководителями компании, правопреемником которой является эта компания, совместно с госслужащими Украины и лицами из Российской Федерации. Конечный бенефициар схемы – Виктор Медведчук”, – рассказал собеседник журналистов.

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