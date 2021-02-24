Республиканцы требуют от Байдена остановить «Северный поток — 2»

24.02.2021, 13:26, Новости дня

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Администрация нового американского президента Джо Байдена пока не расширила санкционный список компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Как пишет немецкий телеканал N-TV, это вызвало недовольство республиканцев в конгрессе США: они требуют от Байдена более жёсткой политики, которая сможет воспрепятствовать завершению газопровода, имеющего «катастрофические последствия для американской национальной безопасности».



Reuters

США опасаются, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере их влияния в Европе, отмечает немецкий телеканал N-TV. Чтобы воспрепятствовать уже почти достроенному российско-немецкому газопроводу, республиканцы требуют от президента Байдена ужесточения санкций.

Депутаты конгресса США от Республиканской партии раскритиковали политику нового американского президента в отношении газопровода «Северный поток — 2». «Правительство Байдена подаёт сигнал о готовности допустить завершение строительства газопровода с катастрофическими последствиями для американской национальной безопасности и для энергетической безопасности наших европейских союзников», — заявил сенатор Тед Круз.

Как поясняет немецкий телеканал, его критика была обращена на доклад Госдепартамента конгрессу, где должны были быть перечислены компании, в отношении которых можно ввести санкции в связи с участием в строительстве газопровода. По информации Круза, его коллеги Джима Риша и депутата Майкла Маккола, новое правительство США в представленном докладе отказалось от объявления дополнительных санкций против ещё большего числа компаний, участвующих в прокладке газопровода по дну Балтийского моря. Подтверждения этому не последовало ни из Госдепартамента, ни из Белого дома. Как пишет N-TV, доклад не был обнародован.

Правительство Байдена в представленном конгрессу докладе лишь объявило о санкциях в отношении российского судна-прокладчика «Фортуна» и его собственника, компании KVT-RUS — против которых уже были введены штрафные меры при Дональде Трампе. Этих мер «совершенно недостаточно», заявил Майкл Маккол. По его словам, они не отвечают намерению конгресса воспрепятствовать завершению «вредного» газопровода. От Госдепартамента ожидают информации, которая прояснит, когда администрация Байдена планирует предпринять новые меры в отношении других российских компаний.

США яростно протестуют против «Северного потока — 2», потому что опасаются слишком большой зависимости своих партнёров в Европе от России. В конце 2019 года работы по прокладке газопровода были остановлены незадолго до их завершения, после того как вступил в силу первый санкционный закон США относительно специальных судов, занимавшихся прокладкой труб, напоминает немецкий телеканал.

Непосредственно перед уходом в отставку администрация Трампа продлила первые санкции против российской компании KVT-RUS и судна-укладчика «Фортуна». Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс тогда заявил, что правительство уже ясно дало понять, что считает «Северный поток — 2» «плохой сделкой» и что компании, участвующие в проекте, рискуют санкциями. Байден будет обсуждать этот вопрос с европейскими партнёрами, пишет N-TV.