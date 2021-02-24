Мика Ньютон рассказала, почему лечит зубы в Украине, а не в США

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24.02.2021, 13:20, Новости дня
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Проживающая в США украинская певица и актриса Мика Ньютон в интервью, которое 24 февраля опубликовано на сайте “Телеграф”, заявила, что раз в год прилетает в Украину, чтобы в том числе посетить стоматолога.

“Раз в год прихожу на чистку. В США поход к зубному врачу стоит дорого. То, что я сделала сейчас в Киеве, стоило б в Лос-Анджелесе $7,5 тыс. и выше. И честно, не факт, что сделают хорошо. Так что дешевле прилететь в Киев”, – завила она.

В 2011 году Мика Ньютон представляла Украину на конкурсе “Евровидение”, заняв четвертое место. В том же году певица переехала в Лос-Анджелес (США), чтобы записать англоязычный альбом, который так и не вышел. После расторжения контракта Мика Ньютон решила сменить профессию и стать актрисой, начав заниматься с преподавателем по актерскому мастерству Иванной Чаббак. В это же время она подала документы на получение  Green Card в качестве таланта. В ожидании документов певица зарабатывала на жизнь, преподавая вокал. 

В 2018 году артистка вышла замуж за актера Криса Сааведру, который сейчас является владельцем модельного агентства Saint Agency. О помолвке с ним Ньютон сообщила в сентябре 2017 года. По словам певицы, они познакомились в 2012 году на парковке возле супермаркета, но только год спустя состоялось их первое свидание.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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