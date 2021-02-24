Устаревший и новый Mitsubishi Outlander будут выпускаться вместе

24.02.2021, 11:44, Новости дня

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Уже в ближайшее время в продажу поступит обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander.

Однако эксперты констатировали, что предшествующее поколение не покинет рынок и продолжит выпускаться параллельно с новым паркетником. В компании указали, что данная особенность является вынужденной, так как новый Mitsubishi Outlander не доступен с электрическим агрегатом, а после выхода такой комплектации будет поставлен вопрос о сворачивании выпуска прошлого поколения кроссовера.

Вместе с тем эксперты прогнозируют, что на выпуск модернизированного паркетника Mitsubishi Outlander с гибридной силовой установкой может уйти до полугода, а потому покупателям придется немного подождать приобретения улучшенной модификации с более экономичным силовым агрегатом.