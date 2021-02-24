 

“Не кормят их там, что ли?”. Экс-жена Павлика рассказала, каким ей во сне является покойный сын

24.02.2021, 11:40, Новости дня
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Бывшая жена украинского артиста Виктора Павлика, танцовщица Лариса Созаева на своей странице в Facebook вечером 22 февраля опубликовала архивное фото своего покойного сына Павла Павлика в образе Нео из фильма “Матрица”.

“Паша стал мне часто сниться, и почему-то все время ест. Не кормят их там, что ли? Когда я его вижу во сне, потом меньше плачу… Он много времени проводил за компьютерными играми, говорил, что так ему легче, не видеть реальности… Там он мог всех победить!” – рассказала Созаева.

Она отметила, что игры способствуют эмоциональной разгрузке, поэтому она не препятствовала.

“Игры мотивируют, развивают моторику рук, реакцию. Люди, которые играют, отличаются настойчивостью и большим упорством. Но, как сказал Парацельс, все яд, все – лекарство. То и другое определяет доза!” – написала она.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1800092910146950&id=100004387759464

Павел Павлик, сын Созаевой, рожденный в браке с украинским певцом Виктором Павликом, умер в августе 2020 года после борьбы с раком на 22-м году жизни.

Созаева – третья жена Виктора Павлика. Они прожили вместе 25 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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