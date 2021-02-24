“Рыжеволосая бестия”, “Очень идет”. Полякова похвасталась преображением 15-летней дочери
24.02.2021, 11:40,
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Украинская певица Оля Полякова покрасила волосы старшей дочери Марию в рыжий цвет. Фотографии дочери артистка разместила 23 февраля в Instagram.
На снимках дочь Поляковой запечатлена в пижаме с распущенными волосами.
“Я еще и парикмахер! Как вам Марусино преображение?” – подписала она фото.
В комментариях певица отметила, что для покраски волос использовала смывающуюся краску.
“Рыжеволосая бестия”, – отреагировали на фото подписчики.
“Это шедевр. Машуне очень идет рыжий цвет”, – написали в комментариях фолловеры.
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Раньше дочь певицы выглядела вот так.
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Мария Полякова – старшая дочь Поляковой. Она родилась 2 марта 2005 года. У нее есть младшая сестра Алиса (2011). Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.
В сентябре 2020 года Мария Полякова вместе с друзьями организовала группу “Швы”.
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