 

Знаменитый украинский футболист Тимощук в РФ рекламирует носки

24.02.2021, 10:50, Новости дня
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Бывший капитан сборной Украины по футболу, являющийся сейчас ассистентом главного тренера российского клуба “Зенит”, Анатолий Тимощук снялся в рекламе носков ко Дню российской армии. Фото опубликовали в Instagram “Зенита”.

“Считаете, что носки – банальный подарок? Только не эти!” – говорится в посте.

Отмечается, что один вид носков имитирует бутсы, на втором присутствует надпись “Тихо! Играет “Зенит”!”.

Тимощук запечатлен в носках этих двух видов, на фоне цифры “23”, звезды и слогана “Дари носки”.

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Публикация от Zenit Football Club (@zenit_spb)

Бывшая жена Тимощука Надежда Навроцкая на своей странице в Facebook отреагировала на пост.

“Вместо прохода в Кубке России “Зенит” предлагает своим болельщикам в подарок на День защитника Отечества – 23 февраля – пару носков. Лицом рекламной кампании оказался Толик Тимощук. Ранее “Зенит” видел Толика в колготках, когда тот был моложе, но сейчас он рекламное лицо носков. Ты можешь выиграть все кубки, но запоминают тебя по носкам”, – написала она.

https://www.facebook.com/nadiya.navrotska/posts/3500105250117133

23 февраля. В этот день в России празднуют День защитника Отечества – День российской армии.

Тимощук завершил игровую карьеру в феврале 2017 года. Он является рекордсменом сборной Украины, за которую провел 144 матча. С 2017-го Тимощук работает в тренерском штабе питерского “Зенита”, за который выступал в 2007–2009-м и 2013–2015 годах.

Брак Тимощука с Навроцкой продолжался с 2000-го по 2016 год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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