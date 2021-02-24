 

В Днепре спецназ перепутал адреса и жестко провел обыск у случайного мужчины. Его вытащили прямо из душа и избили

24.02.2021, 10:50, Новости дня
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Амур-Нижнеднепровский районный суд города Днепр обязал государство компенсировать 1 млн грн семье, в дом которой по ошибке ворвались полицейские с обыском, перепутав адреса, говорится в постановлении суда от 5 февраля.

Инцидент случился 26 июня прошлого года. Правоохранители взломали ворота, разбили установленную во дворе камеру видеонаблюдения и входную дверь в дом. Не предъявив никаких удостоверений и не объяснив причины, они проникли в дом пострадавшего, вытащили его из душа, бросили на пол и стали избивать, говорится в решении суда.

Раздетый мужчина 45 минут пролежал на полу в душевой под прицелом автомата. В это время сотрудники спецназа ходили по дому и двору и что-то искали. Вскоре мужчине разрешили встать и одеться, а также сообщили, что в его доме проведут обыск.

Потерпевший, который является адвокатом, сообщил следователям, что они ошиблись адресом, он показал им выписку из документа о праве собственности на дом, который принадлежит его жене, а также паспорт и предложил дождаться его супруги, чтобы посмотреть оригиналы документов. Однако правоохранители не стали ждать и провели обыск в его кабинете.

Спецназ покинул дом адвоката только после того, как им показали оригиналы документов на жилище, подтверждающие, что они перепутали адреса.

Пострадавший подал иск, в котором отметил, что в течение двух недель после обыска и избиений у него болели ребра, голова и он чувствовал головокружение. Из-за инцидента у мужчины сорвались деловые встречи. Кроме того, ему пришлось объясняться перед соседями, почему его дом взял штурмом спецназ, так как это стало причиной сплетен о том, что мужчина якобы состоит в преступной группировке, торгующей оружием. По мнению адвоката, это может нанести вред его деловой репутации.

Кроме того, на следующий день после проведения обыска владельцы дома обнаружили, что из ящика в гардеробной комнате, расположенной на втором этаже, исчезли $20 тыс. Пострадавший потребовал выплаты возмещения за причиненный моральный и материальный ущерб.

Суд постановил взыскать с государственного бюджета путем списания средств с единого казначейского счета в пользу потерпевшего адвоката на возмещение морального вреда 1 млн грн.



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