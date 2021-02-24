 

В США назвали вероятную причину возгорания двигателя у Boeing 777, который начал распадаться в воздухе

24.02.2021, 10:50, Новости дня
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Эксперты в США выяснили вероятную причину крушения самолета Boeing 777 авиакомпании United Airlines, сообщил 23 февраля телеканал CNN.

По предварительным данным экспертов из Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), причиной неисправности двигателя могла стать так называемая усталость металла – явление, когда в результате постепенного накопления повреждений под действием переменных напряжений на металл он со временем разрушается.

По данным следователей, двигатель Pratt & Whitney 4000-112, установленный на самолете, вышел из строя через несколько минут после взлета. После инцидента авиакомпания остановила все свои рейсы самолетов Boeing 777 с двигателями этой серии.

Вместе с тем для окончательных результатов расследования причин поломки двигателя экспертам понадобится как минимум год.

20 февраля в США самолет Boeing 777, принадлежащий авиакомпании United Airlines, вылетел из Денвера (штат Колорадо) в столицу Гавайев Гонолулу. Вскоре после взлета у него загорелся двигатель и его части начали отпадать, некоторые попадали на жилые дома. В результате инцидента никто не пострадал, самолет вернулся в аэропорт.

Вскоре после этого Федеральное авиационное управление США приняло решение проверить все самолеты с двигателем Pratt & Whitney 4000-112 и рекомендовало на время расследования снять из с эксплуатации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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