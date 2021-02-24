Путин утвердил увеличение штрафов за неповиновение силовикам на митингах

24.02.2021, 10:48, Новости дня

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Президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за неповиновение правоохранительным и силовым органам на митингах и нарушения при спонсировании публичных акций.

Автором проекта стал депутат Дмитрий Вяткин (ЕР). Законом усиливается административная ответственность за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны, органов, осуществляющих федеральный государственный контроль в сфере миграции, сотрудников уголовно-исполнительной системы, войск национальной гвардии, военнослужащих, передает РИА «Новости».

Закон повышает размеры штрафов за подобное правонарушение для граждан в размере от 2 до 4 тыс. рублей, а при повторном совершении таких правонарушений – от 10 до 20 тыс. рублей. Кроме того, альтернативой штрафу для граждан будет арест на 15 суток либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Согласно закону, перечисление денежных средств и (или) иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия, совершенное лицом, которое не вправе перечислять на это денежные средства, влечет наложение административного штрафа на физических лиц размере от 10 до 15 тыс. рублей, на юридических лиц – от 50 до 100 тыс. рублей, на должностных лиц – от 15 до 30 тыс. рублей.

Кроме того, нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка сбора и расходования средств на организацию и проведение публичного мероприятия, несвоевременное представление отчета о расходовании собранных средств либо его представление в неполном объеме или в искаженном виде грозит штрафом для граждан в размере от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей, для юрлиц – от 70 до 200 тысяч.