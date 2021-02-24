Минобороны Армении отказалось комментировать слова Пашиняна о ракетах «Искандер»
24.02.2021, 10:32,
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Министерство обороны Армении не комментирует заявления премьер-министра Никола Пашиняна о «невзорвавшихся» оперативно-тактических ракетах «Искандер».
«Начальник управления по информации и связям с общественностью минобороны Армении Геворк Алтунян заявил, что «они не могут интерпретировать высказывания армянского премьера», – передает РИА «Новости» со ссылкой Sputnik Армения сообщение армянского минобороны.
Ранее Пашинян, комментируя бои в Нагорном Карабахе, заявил, что «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».
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