 

Минобороны Армении отказалось комментировать слова Пашиняна о ракетах «Искандер»

24.02.2021, 10:32, Новости дня
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Министерство обороны Армении не комментирует заявления премьер-министра Никола Пашиняна о «невзорвавшихся» оперативно-тактических ракетах «Искандер».

«Начальник управления по информации и связям с общественностью минобороны Армении Геворк Алтунян заявил, что «они не могут интерпретировать высказывания армянского премьера», – передает РИА «Новости» со ссылкой Sputnik Армения сообщение армянского минобороны.

Ранее Пашинян, комментируя бои в Нагорном Карабахе, заявил, что «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%».



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