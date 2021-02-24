В Италии из-за оползня сотни гробов смыло в море

24.02.2021, 10:02, Новости дня

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Часть кладбища и две часовни в Камольи близ Генуи в результате оползня 22 февраля оказались в Средиземном море. Об этом пишет ANSA.

В море смыло около 200 гробов. Некоторые из них разбились при падении с 50-метровой высоты, и их прибило к берегу, другие подобрали волны. Момент обвала части кладбища зафиксирован на видео.

Оползень мог быть вызван эрозией утеса под кладбищем, отмечает издание. Вероятно, его усилили мощные волны, которые обрушились на Лигурию в последние годы.

Работы по извлечению гробов из моря велись 22-го и 23 февраля.

Представитель муниципалитета Камольи заявил, что в последние несколько дней раздавались странные скрипящие звуки в районе кладбища, поэтому его территория была ограждена.

В результате обвала никто не пострадал.

#Cimitero di #Camogli (#GE).#Crollo.

Questa è l’#Italia.

Manco da morti si può stare in pace. #dpcm#22febbraio pic.twitter.com/Z7ZiKw8vN5

— L’Osservatore Sofista (@LSofista) February 22, 2021

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