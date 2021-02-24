В Донецкой области 15-летняя девочка захотела прогулять школу и наглоталась таблеток
24.02.2021, 10:02,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
В городе Доброполье Донецкой области 15-летняя девочка выпила таблетки, чтобы пропустить школьные занятия. Об этом случае рассказали в региональной полиции 23 февраля.
Полицейские узнали об отравлении девушки после сообщения от педиатрического отделения местной больницы. Также они пообщались с матерью пациентки, которая рассказала, что утром ее дочь пожаловалась на плохое самочувствие.
Девушка сказала матери, что хотела пропустить уроки и выпила для этого таблетки. Лекарства она взяла в домашней аптечке. Женщина пыталась оказать дочери первую помощь, а затем вызвала скорую помощь.
Полиция проверяет все возможные версии произошедшего в рамках уголовного производства, включая попытку самоубийства.
Ребенка госпитализировали, жизни девочки ничего не угрожает.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет