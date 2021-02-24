 

В Донецкой области 15-летняя девочка захотела прогулять школу и наглоталась таблеток

24.02.2021, 10:02, Новости дня
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В городе Доброполье Донецкой области 15-летняя девочка выпила таблетки, чтобы пропустить школьные занятия. Об этом случае рассказали в региональной полиции 23 февраля.

Полицейские узнали об отравлении девушки после сообщения от педиатрического отделения местной больницы. Также они пообщались с матерью пациентки, которая рассказала, что утром ее дочь пожаловалась на плохое самочувствие.

Девушка сказала матери, что хотела пропустить уроки и выпила для этого таблетки. Лекарства она взяла в домашней аптечке. Женщина пыталась оказать дочери первую помощь, а затем вызвала скорую помощь.

Полиция проверяет все возможные версии произошедшего в рамках уголовного производства, включая попытку самоубийства.

Ребенка госпитализировали, жизни девочки ничего не угрожает.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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