 

Китайский эксперт заявил об усилении влияния РФ на мировой арене

24.02.2021, 9:44, Новости дня
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Москва во время пандемии нового коронавируса смогла усилить влияние на международной арене, укрепив отношения с партнерскими государствами, считает глава Центра по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Сунь Чжуанчжи.

«В 2020 году РФ и восточноевропейские страны ощутили большое негативное воздействие пандемии. Однако в целом РФ смогла сохранить стабильность. И, несмотря на давление, которое испытала российская экономика, РФ смогла добиться заметных успехов в дипломатической сфере, сохранив стабильные отношения с партнерскими государствами и усилив свое влияние (на международной арене)», – сообщил Сунь Чжуанчжи, передает ТАСС.

В то же время, сказал эксперт, «возросли издержки», которые Москва вынуждена нести при реализации своей внешнеполитической стратегии. Сунь Чжуанчжи отметил, что обстановка во взаимодействии РФ «с Европой и США остается прежней».

По мнению главы центра, отношения между Москвой и Вашингтоном по-прежнему крайне напряжены, а при взаимодействии РФ с Евросоюзом «не наблюдается каких-либо положительных изменений». В то же время он подчеркнул, что Москва одновременно продолжает укреплять отношения с Пекином, оказывая ему ценную поддержку и «выступая против клеветы США в адрес Китая».

«Таким образом, китайско-российские отношения выдержали испытание пандемией и демонстрируют позитивную тенденцию в своем развитии», – подытожил Сунь Чжуанчжи.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, западная пресса бьет тревогу – благодаря фантастическому успеху вакцины «Спутник V» РФ внезапно получила шанс вернуть свои геополитические позиции. Причем даже в странах, которые принято называть «задним двором США». «Крупнейший научный прорыв Москвы за долгие годы» принесет РФ не только культурные и политические, но и вполне материальные дивиденды.



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