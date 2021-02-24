Анонсированы госиспытания новейшей тяжелой огнеметной системы «Тосочка»

24.02.2021, 9:44, Новости дня

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Предприятия Ростеха приступили к подготовке новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-2 («Тосочка») к государственным испытаниям, их планируется начать в марте, сообщил гендиректор ООО «РТ-Капитал» (входит в Ростех) Кирилл Федоров.

«Военный дивизион ПАО «Мотовилихинские заводы» и НПО «СПЛАВ» имени Ганичева приступили к подготовке боевой машины ТОС-2 «Тосочка» к государственным испытаниям, которые начнутся в течение месяца. Работы ведутся в рамках выполнения гособоронзаказа на 2021 год. По результатам испытаний будет принято решение о сроках постановки огнеметной системы на вооружение», – передает РИА «Новости» слова Федорова.

«Тосочка» отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» улучшенными тактико-техническими характеристиками. Комплекс установлен на колесном шасси автомобиля «Урал» с повышенной проходимостью, имеет увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Кроме того, тяжелый огнемет оборудован краном-манипулятором и не нуждается в транспортно-заряжающей машине.

«Основная наша задача заключалась в том, чтобы сделать систему более мобильной и повысить оперативность выполнения боевых задач. «Тосочка» может работать как со старыми реактивными снарядами, которые использовались в «Солнцепеке», так и с рядом новых боеприпасов. Создавая новые снаряды, мы хотели добиться в первую очередь увеличения их дальности и могущества», – рассказал гендиректор «СПЛАВа» Александр Смирнов.

Впервые «Тосочка» была представлена в июне 2020 года на параде Победы в Москве, тогда четыре боевых машины проехали по Красной площади в составе механизированной бригады. Новые тяжелые огнеметные системы уже начали поступать в войска, где проходит их опытная эксплуатация. В случае успешного завершения госиспытаний «Тосочка» будет принята на вооружение.

Напомним, в сентябре на учениях «Кавказ-2020» впервые применили огнеметную систему ТОС-2.