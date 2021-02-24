 

В Украине за сутки почти 6 тыс. человек заболели COVID-19

24.02.2021, 8:55, Новости дня
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В Украине за прошлые сутки подтвердили 5850 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook 20 февраля.

Среди заболевших – 271 медик и 316 детей. За сутки от коронавирусной болезни умерло 152 человека, выздоровело 3645 пациентов, госпитализированы 3049 заболевших.

Всего с начала эпидемии в Украине коронавирусную инфекцию выявили у 1 317 694 человек, 25 461 заболевших умерли, а 1 155 422 – выздоровели.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/880338729175790

В стране 23 февраля провели 79 538 тестирований на коронавирус, из которых 34 351 – методом ПЦР, а 15 548 – методом ИФА, а также 29 639 экспресс-тестирований на антиген. За все время эпидемии в Украине провели более 6,77 млн ПЦР-тестирований на коронавирус.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600), Черновицкой (524) и Закарпатской (389) областях. В Киеве COVID-19 заболели 547 человек. 

Сутками ранее в стране выявили 4182 новых случая COVID-19, из них летальных – 153. В Ивано-Франковской области зарегистрирован самый высокий коэффициент обнаружения новых случаев COVID-19, он держится на уровне 25–27%. Уровень госпитализации в течение последней недели вдвое превышал установленный показатель в 60 человек на 100 тыс. населения.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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