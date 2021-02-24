Киеву предрекли проблемы из-за санкций против «Спортмастера»

24.02.2021, 8:54, Новости дня

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Решение Киева ввести санкции против сети «Спортмастер» может обернуться негативными последствиями для Украины, считает политолог и экономист Тарас Загородний.

«Санкции против юрлиц – это старые украинские разборки, во время которых просто будут разрывать активы. На мой взгляд, гораздо больше проблем нам принесут санкции против «Спортмастера», – отметил Загородний в комментарии изданию «Главред».

По его словам, несмотря на то, что руководят компанией россияне, оформлена она в Сингапуре. «При этом Украина в свое время подписала соглашение о защите инвестиций. Таким образом, у Сингапура есть повод подать в суд на Украину, который он вполне может выиграть», – указал экономист.

«Эта история ударит по инвестиционной привлекательности нашей страны. Это будет выглядеть, как чистый лоббизм структур, которые пожелали вытеснить конкурентов с украинского рынка», – уверен эксперт.

Ранее частная компания с ограниченной ответственностью Sportmaster Operations Pte. Ltd попала в список санкций, введенных указом президента Украины Владимира Зеленского против физических и юридических лиц, компании запретили проводить торговые операции и выводить капитал за пределы страны. Всего в последнем санкционном списке 19 юридических и восемь физических лиц, среди которых депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, а также его супруга Оксана Марченко.