 

Почтальона в Новосибирске осудили за хищение выплат ветеранам к 75-летию Победы

24.02.2021, 8:54, Новости дня
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Первомайский районный суд Новосибирска признал женщину-почтальона виновной в хищении президентских выплат ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-летием Победы и приговорил к трем годам лишения свободы условно.

«Окончательно назначено Лихолат О. наказание в виде лишения свободы сроком на три года. В соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ назначенное Лихолат О. наказание считать условным с испытательным сроком два года», – передает РИА «Новости» сообщение суда.

Согласно поступившим в суд данными следствия, с 7 апреля по 7 мая 2020 года почтальон первого класса Оксана Лихолат, используя служебное положение, воспользовалась поручением на доставку пенсий и соцвыплат, подделала подписи шести ветеранов и похитила полагающиеся им выплаты на общую сумму почти 155 тыс. рублей.

В итоге суд признал женщину виновной по пяти эпизодам преступлений. Также суд удовлетворил исковые требования «Почты России» и взыскал в пользу УФПС Новосибирской области АО «Почта России» почти 155 тыс. рублей в счет возмещения ущерба.

Напомним, в июле сообщалось, что в Новосибирске будут судить почтальона Оксану Лихолат за хищение президентских выплат ветеранам Великой Отечественной войны к 75-летию Победы.



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