 

Биткоин торгуется по цене более $50 тысяч

24.02.2021, 8:22, Новости дня
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Стоимость биткоина повысилась за сутки почти на 3%. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk на утро 24 февраля.

Криптовалюта в 7.00 торговалась на уровне $50 992.

Скриншот: coindesk.com

По данным биржи, стоимость биткоина понижалась за сутки 23 февраля до $44 964, а повышалась до $51,413.

Еще 20 февраля он торговался по $57 тыс. Максимальная цена криптовалюты за все время торгов – $58 332.

Предыдущий рекорд биткоин установил 19 февраля, когда валюта достигла $55 тыс.

Агентство Reuters отмечало, что курс криптовалюты растет благодаря спросу со стороны крупных инвесторов, которые ожидают, что криптовалюта станет основным методом оплаты. По данным агентства, некоторых инвесторов ранее сдерживал непрозрачный характер криптовалютного рынка. Усиление надзора за американской криптоиндустрией помогло решить эту проблему.

Американская автомобильная компания Tesla бизнесмена Илона Маска вложила $1,5 млрд в биткоины. После обнародования этой информации 8 февраля цена биткоина выросла на 13%, превысив $44,7 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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