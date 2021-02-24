Звезда шоу «Холостяк» впервые прокомментировала участие в смертельном ДТП

24.02.2021, 8:04, Новости дня

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Модель и участница шоу «Холостяк» Виктория Короткова впервые прокомментировала участие в смертельном ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.

Короткова заявила, что после аварии «она жила в аду», не могла есть и спать. «Я отрезала себя от внешнего мира. Не выходила из дома. Не могла есть, не могла спать, могла только думать. Когда удавалось заснуть, длилось это не больше двадцати минут – я почти сразу просыпалась как будто от удара: мне снова и снова снилась авария», – рассказала она в интервью Tatler.

Девушка призналась, что после трагического инцидента долго вообще не могла появляться на публике и почти все время проводила дома в окружении друзей и родных. Только благодаря их поддержке она смогла пережить эту ситуацию. Кроме того, девушка начала работу с психологом.

Модель добавила, что до сих пор не может садиться за руль автомобиля и ездит только с водителем. «Первое время, когда проезжала место аварии, закрывала глаза, потому что не могла спокойно реагировать, мучали флешбэки. … Сейчас у меня как будто стройка дома. По кирпичику выкладываю себя заново, пытаюсь что-то наладить. Мне не стало по щелчку хорошо, не получилось в момент вернуться и жить старой жизнью. Объективно – моя жизнь поменялась. Я не знаю, будет ли вообще когда-нибудь так, как прежде», – рассказала она.

Авария произошла в октябре 2020 года. Короткова за рулем Mercedes Gelandewagen сбила на Кутузовском проспекте пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Пешехода откинуло на проезжую часть, где на него наехал Jaguar XK, которым управлял житель Подмосковья. От травм мужчина погиб на месте. Короткова получила сотрясение мозга из-за сработавшей подушки безопасности и была доставлена в больницу.

Решение об отказе в возбуждении дела из-за отсутствия в действиях Коротковой признаков состава преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ, адвокатам вручили через месяц. Пришли результаты автомеханической экспертизы, в результате которой выявлено, что возможности избежать столкновения не было. Есть записи с камер наблюдения, показания очевидцев, заключения эксперта.