Компания Qualcomm представила умные очки, создающие виртуальный экран на стене

24.02.2021, 7:34, Новости дня

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В компании Qualcomm представили умные очки нового типа, которые должны появиться в продаже к середине текущего года. Особенность устройства в том, что с его помощью можно создавать виртуальный экран на стене.

Модель смарт-очков XR1 Smart Viewer подключается к мобильному устройству или компьютеру, с которого получает видеоконтент, поясняет разработчик. В линзах очков имеются небольшие экраны, обеспечивающие картинку с разрешением 1920 на 1080 пикселей.

Поскольку они располагаются очень близко к глазам, то при просмотре видео возникает эффект большого экрана. Частота обновления картинки составляет 90 Гц, что также говорит о высоком качестве изображения. Наложение виртуальной картинки на реальные объекты происходит при помощи специальных микрокамер.