Япония и США подписали соглашение об американских военных базах

24.02.2021, 7:06, Новости дня

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Япония и США официально подписали соглашение о продлении условий распределения расходов на содержание американских баз в Японии еще на год, сообщил глава японского МИДа Тосимицу Мотэги.

«Мы – я и исполняющий обязанности посла США в Японии Джозеф Янг – подписали двустороннее соглашение о расходах на содержание американских военных согласно достигнутой договоренности. Далее мы попросим парламент одобрить документ, чтобы соглашение вступило в силу до конца этого финансового года», – передает РИА «Новости» слова Мотэги.

Глава японского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что правительства двух стран продолжат тесное сотрудничество, направленное на всестороннее укрепление японско-американского альянса, передает ТАСС.

Срок текущего двустороннего пятилетнего соглашения истекает 31 марта этого года. Расходы Японии на содержание американских баз на своей территории – за коммунальные услуги, содержание персонала, перенос учений – за 2020 финансовый год составили 199,3 млрд иен (около 1,88 млрд долларов). Экс-президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости увеличить эти расходы. В опубликованной в июне книге его бывшего советника Джона Болтона говорится, что экс-президент Трамп требовал от него надавить на Японию и заставить ее платить в четыре раза больше – 8 млрд долларов (840 млрд иен).

В конце января СМИ сообщили, что правительство Японии намерено предложить Вашингтону оставить неизменным распределение расходов на содержание военных баз США на японской территории.