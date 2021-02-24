Хиллари Клинтон собралась написать триллер

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24.02.2021, 6:52, Новости дня
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Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон сообщила, что вместе с канадской писательницей Луизой Пенни напишет книгу в жанре триллер.

Клинтон заявила, что «пишет свою первую художественную книгу». «Готовьтесь к дипломатии и предательству по-крупному», – приводит ее слова ТАСС.

Как сообщило издательство Simon & Schuster, книга будет называться State of Terror («Состояние террора» или «Государство террора»). Она должна выйти 12 октября. В книге рассказывается о госсекретаре, которая получила работу в администрации президента, ее бывшего соперника. Героине поручают «собрать команду для раскрытия смертельного заговора» после того, как ряд терактов «приводит мировой порядок в хаос». В книге заговорщики пытаются обмануть руководство США, которое «опасно оторвано от реальности и власти в тех местах, где это важнее всего». Издательство заявило, что «в этом грандиозном триллере о международных интригах рассказывается о закулисной мировой драме, основанной на деталях, которые могут быть известны только инсайдерам», передает РИА «Новости».

Напомним, ее супруг экс-президент США Билл Клинтон и писатель Джеймс Паттерсон вместе написали триллер «Президент пропал». Сама Хиллари Клинтон тоже уже выпускала книги. Так, в 2017 году вышли и стали бестселлером ее мемуары «Что произошло». Писательница Пенни известна своими детективами. Наибольшую популярность ей принесла серия «Старший инспектор Гамаш».



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