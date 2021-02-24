Sony анонсировала новое игровое устройство

24.02.2021, 6:38, Новости дня

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Компания Sony объявила о начале выпуска новой системы PlayStation VR, которую назвала игровым устройством нового поколения. Производство начнется в ближайшее время, сообщают в компании. Также представители Sony сообщили о скорой официальной презентации новой системы.

По словам разработчика, VR станет приятным дополнением к недавно вышедшей на рынок консоли PlayStation 5, продажи которой начались только в конце прошлого года.

PlayStation VR существенно повысит качество прохождения видеоигр. Пока еще неизвестно, сколько будет стоить устройство. Однако эксперты полагают, что оно окажется далеко не всем по карману. Напомним, что после выхода на рынок PlayStation 5 сразу стала большим дефицитом.