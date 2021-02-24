В РФ прошли акции в память о защитниках Отечества

24.02.2021, 5:58, Новости дня

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По всей РФ 23 февраля прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества: активисты почтили память павших, поблагодарили ветеранов и возложили цветы к памятным местам.

В Брянске региональное отделение «Боевое братство», «Юнармия», «Волонтеры культуры», «Волонтеры Победы», «Союз десантников», ветераны боевых действий возложили цветы к стеле «Город Воинской славы» на площади Воинской славы, рассказало сообщество «Молодежь Брянщины» во «ВКонтакте».

После церемонии возложения цветов участники мероприятия развернули на площади копию знамени Победы общей площадью 200 кв. метров.

В Карелии присоединились к всероссийской акции «Защитим Память Героев». Жители региона возложили цветы к памятникам, мемориалам и воинским захоронениям, чтобы почтить память погибших воинов.

В поселке Шуньга Медвежьегорского района школьники также привели в порядок Братскую могилу, где захоронены солдаты, погибшие на территории села в годы Великой Отечественной войны. В Петрозаводске жители традиционно пришли почтить память героев у Вечного Огня.

К акции в районах республики присоединились юнармейцы, «Волонтеры Победы» и бойцы поискового отряда «Феникс», сообщило правительство региона на своей странице во «ВКонтакте».

В Петропавловске-Камчатском также прошла церемония возложения цветов к памятникам. «Мы стараемся охватить те захоронения, те монументы, которые обычно пропускаются в такие праздничные дни», – рассказал координатор «Волонтеров Победы» в Камчатском края Антон Ковалев в ролике, опубликованном в региональном паблике движения во «ВКонтакте».

В Санкт-Петербурге реконструкторы «Клуба исторической реконструкции России» совместно с общественными организациями почтили память защитников Отечества. 22 февраля они возложили цветы у памятника Александра Невского. Реконструкторы были одеты в костюмах эпохи великого полководца.

«Мы помним наших героев – всех, кто отдал свою жизнь за родное Отечество. Их подвигу, их самопожертвованию во имя высших целей и ценностей мы обязаны самим фактом своего существования, и наш долг – никогда не забывать об этом», – отметили организаторы движения в своем паблике во «ВКонтакте».

В Уссурийске военнослужащие, суворовцы и юнармейцы также развернули большую копию знамени Победы, рассказал президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин в своем Facebook.

«В акции приняли участие более 200 уссурийцев <…> Эта акция должна стать всенародной. Ведь память о подвигах наших отцов и дедов нужно чтить, сохранять и передавать потомкам», – отметил глава федерации.

Также 23 февраля в Парке Победы в Нижнем Новгороде возложили цветы к памятнику советскому танкисту Зиновию Колобанову, сообщило региональное отделение «Волонтеров Победы» во «ВКонтакте».

В Тюменской области состоялась церемония захоронения красноармейца Михаила Ивановича Балина. Его захоронили на местном Мемориальном комплексе, установленном в честь погибших в годы Великой Отечественной войны.

Останки красноармейца Балина были обнаружены в неучтенном санитарном захоронении бойцов РККА при проведении поисковой экспедиции в урочище Дроничено Оленинского района Тверской области поисковым отрядом «Поколение», сообщили в «Поисковом движении России».

Во вторник президент Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов.

Премьер Михаил Мишустин также поздравил сограждан с праздником. «Сегодня с особым чувством благодарности мы чествуем ветеранов Вооруженных сил, чей героизм, самоотверженность и преданность офицерскому долгу всегда будут высшим мерилом патриотизма и любви к Отчизне», – сказал он.