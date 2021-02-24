 

В Крыму отреагировали на девятый иск Украины к России

24.02.2021, 5:58, Новости дня
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Украинская сторона, подавшая иск в ЕСПЧ против России, в своих обвинениях спутала Киев и Москву, предположил депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек.

«Украина, наверное, себя с Россией перепутала – это у них безнаказанные убийства мирных граждан в Донбассе, препятствия в расследовании трагедии в Доме профсоюзов Одессы, причем, именно государственные препятствия. Преследования оппозиционных журналистов, закрытие нелояльных к власти СМИ. И эти люди пытаются нам рассказывать о свободе слова? Так что, видимо, когда писали жалобы в ЕСПЧ, по ошибке Россию набрали, потому что сегодня тренд такой – во всем Россию обвинять», – сообщил Бальбек РИА «Новости».

Он добавил, что Киев старается поддерживать этот тренд, а отсутствие доказательств у украинской стороны, по его мнению, является «классическим постмайданным стилем».

Напомним, во вторник Украина подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новый иск против России, в иске говорится якобы об «убийствах политических оппонентов».

В январе ЕСПЧ посчитал недоказанным ряд обвинений Украины против РФ по жалобе, связанной с Крымом. В том числе суд признал недоказанным о якобы имевшие место случаи убийства мирных граждан, безосновательные задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконное изъятие имущества украинских военнослужащих, дискриминацию этнических украинцев, политически мотивированное уголовное преследование проукраински настроенных лиц, отказ в регистрации религиозных и иных организаций.



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