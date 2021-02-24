Компании Microsoft, Adobe, BBC и Intel договорились о совместной борьбе с фейками

24.02.2021, 5:44, Новости дня

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В сети появилось сообщение, распространенное пресс-службой Microsoft, о том, что ряд крупных технологических компаний решили объединить свои усилия в борьбе с фейками.

Кроме самой Microsoft, в образовавшуюся коалицию согласились войти такие мировые гиганты, как Intel, Arm, Adobe, BBC и Truepic.

Все они вместе взятые имеют возможность влиять на информационный рынок, а также создавать новые технические средства для мгновенного выявления и удаления неправдивой информации, заполонившей Интернет. В частности, сейчас партнеры пытаются создать систему отслеживания первоисточников новостей. Если ложь и начнет распространяться в сети, то станет сразу известно, кто именно ее запустил, отмечают эксперты. Напомним, что ранее отдельные компании уже пытались самостоятельно создавать собственные продукты для борьбы с недостоверной информацией, то и дело попадающей в ленты новостей или распространяющейся по социальным сетям.