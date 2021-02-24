 

Huawei назвал дату начала массового перехода на HarmonyOS

24.02.2021, 5:44, Новости дня
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Как сообщили представители китайской компании Huawei, уже в апреле текущего года начнется массовая замена прошивки EMUI на собственную операционную систему HarmonyOS.

Напомним, что свою операционку китайский технологический гигант начал создавать в ответ на американские санкции, в результате которых Huawei отстранили от доступа к западным разработкам программного обеспечения.

В данный момент Huawei уже создал нормально работающую ОС, которая устанавливается на новые гаджеты. Однако компания считает нужным также перевести на нее те устройства, которые были выпущены и проданы в течение последних лет. Причина такого решения в том, что они перестали получать обновления программного обеспечения, что грозит проблемами в использовании гаджетов.



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