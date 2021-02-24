 

Госдеп отчитал Грузию за арест лидера антироссийских акций

24.02.2021, 5:04, Новости дня
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Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс раскритиковал власти Грузии за арест Никанора Мелии, который является соратником Михаила Саакашвили и лидером его партии.

По словам Прайса, события последних дней «противоречат евроатлантическим чаяниям самой Грузии». Как отметил Прайс, США «не делали секрета из того», что, по их мнению, «должно происходить в Грузии». «Посмотрим, так ли будут развиваться события», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, арест Мелии привел Грузию к конфликту с Западом. Мелия подозревается в организации штурма парламента Грузии в ходе антироссийских акций летом 2019 года, которые начались после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова.



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