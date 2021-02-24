 

Россия упрекнула Турцию в неспособности защитить беженцев в сирийском Идлибе

24.02.2021, 5:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Военные Турции не могут обеспечить безопасность беженцев в коридорах выхода в Идлибе, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

В понедельник для выхода жителей из Идлиба открылись пункты пропуска «Серакаб», «Мизназ» и «Абу Азейдин». Сытник сообщил, что боевики «блокируют работу пунктов пропуска». Они «запрещают жителям выезжать на подконтрольную властям САР территорию», угрожая «применением оружия» и арестом, передает РИА «Новости».

При этом ситуацию «усугубляет неспособность подразделений вооруженных сил Турции обеспечить безопасность граждан в коридорах выхода». Местные жители страдают от «недостатка квалифицированной медицинской помощи и чрезвычайной социально-экономической ситуации, сложившейся из-за удушающих санкций США».

Центр по примирению враждующих сторон призвал Турцию, которая контролирует северо-запад Сирии, продемонстрировать принципиальность в выполнении взятых на себя обязательств и обеспечить безопасность мирных жителей.

В 2019 году Анкара провела на севере Сирии военную операцию «Источник мира». В том же месяце президент РФ Владимир Путин договорился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом о разрешении ситуации в регионе без кровопролития. По итогам переговоров операция турецких войск в Сирии была приостановлена. В июне 2020 года Турция ввела войска в северную часть Ирака.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Протестующие двинулись в сторону Дома правительства в Минске

14.09 / Германия: лаборатории Швеции и Франции подтвердили отравление Навального «Новичком»

25.11 / Guardian – Facebook снова попал в скандал из-за неонацистских пабликов

22.07 / Кремль отреагировал на нападение на российских журналистов в США

19.10 / Парад обнаженных полицейских в Каире рассмешил пользователей Twitter

18.08 / Россия призвала СБ ООН позволить Белоруссии самой разобраться с кризисом

13.07 / Смартфон с ОС Android 10 Go появился в продаже за 60 долларов

31.12 / This Christmas. Джамала и Laud с хором звукозаписывающего лейбла исполнили кавер-версию знаменитой песни

07.02 / Врач назвал причины повторного заражения COVID

24.08 / 11 человек задержаны в Москве на акции солидарности с белорусами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска