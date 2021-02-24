Россия упрекнула Турцию в неспособности защитить беженцев в сирийском Идлибе

24.02.2021, 5:04, Новости дня

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Военные Турции не могут обеспечить безопасность беженцев в коридорах выхода в Идлибе, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

В понедельник для выхода жителей из Идлиба открылись пункты пропуска «Серакаб», «Мизназ» и «Абу Азейдин». Сытник сообщил, что боевики «блокируют работу пунктов пропуска». Они «запрещают жителям выезжать на подконтрольную властям САР территорию», угрожая «применением оружия» и арестом, передает РИА «Новости».

При этом ситуацию «усугубляет неспособность подразделений вооруженных сил Турции обеспечить безопасность граждан в коридорах выхода». Местные жители страдают от «недостатка квалифицированной медицинской помощи и чрезвычайной социально-экономической ситуации, сложившейся из-за удушающих санкций США».

Центр по примирению враждующих сторон призвал Турцию, которая контролирует северо-запад Сирии, продемонстрировать принципиальность в выполнении взятых на себя обязательств и обеспечить безопасность мирных жителей.

В 2019 году Анкара провела на севере Сирии военную операцию «Источник мира». В том же месяце президент РФ Владимир Путин договорился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом о разрешении ситуации в регионе без кровопролития. По итогам переговоров операция турецких войск в Сирии была приостановлена. В июне 2020 года Турция ввела войска в северную часть Ирака.