В мессенджере Telegram появилась новая функция

24.02.2021, 4:50, Новости дня

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Разработчики сообщают о появлении в мессенджере Telegram ряда новых функций, центральное место среди которых занимает автоматическое удаление сообщений в любом чате. По своему желанию можно настроить своеобразный таймер. Например, чтобы информация удалялась ровно через сутки или через неделю после появления. Такая функция уже имелась в Telegram, но она была доступна только ограниченному числу людей.

Также пользователи мессенджера могут теперь создавать временные ссылки, чтобы пригласить новых друзей. Это касается как групп, так и отдельных каналов, говорят специалисты.

Наконец, разработчик предоставил возможность пользоваться виджетами, обеспечивающими быстрый доступ к чатам прямо с экрана смартфона.