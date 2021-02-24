 

США и Канада решили координировать противодействие Китаю

24.02.2021, 4:10, Новости дня
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Президент США Джо Байден провел виртуальную встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Байден сообщил о решении координировать «подходы для лучшей конкуренции с Китаем, отражения угроз ценностям и интересам» США и Канады. Он выразил Оттаве поддержку в вопросе освобождения задержанных в Китае канадцев Майкла Коврига и Майкла Спэйвора. По его словам, «жизни людей – это не фишки для обмена». США намерены «работать над тем, чтобы они благополучно вернулись домой». Байден заявил, что «США и Канада выступают против нарушений универсальных прав и демократических свобод», передает ТАСС.

Стороны также «договорились модернизировать» Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) – «единственное в своем роде военное командование, включающее две страны». США и Канада также запустят «расширенный диалог» по Арктике, чтобы «обсуждать вопросы континентальной безопасности, экономическо-социального развития и управления Арктикой», передает РИА «Новости».

Трюдо сообщил, что власти двух стран подготовили «амбициозную партнерскую» дорожную карту по целому ряду тем, к реализации которой готовы незамедлительно приступить. Карта «основана на общих ценностях и приоритетах». Приоритетными направлениями в работе двух стран станут локализация пандемии, создание новых рабочих мест для среднего класса, борьба с бедностью и с изменениями климата, противостояние экстремизму, поддержка политики мультикультурализма, обеспечение перехода на источники чистой энергии.

Напомним, Китай задержал несколько канадских граждан после громкого скандала вокруг ареста в Канаде финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Одному из канадцев в Китае вынесли смертный приговор как главарю наркокартеля.



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