Полянский раскритиковал в ООН «сказку о российской агрессии» на Украине

24.02.2021, 3:16, Новости дня

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ООН оказывается оторванной от реальности из-за «сказки о российской агрессии» на Украине, сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Он выступил на пленарной встрече Генассамблеи ООН по ситуации на Украине. Как сообщил Полянский, «если и бывают правы те, кто утверждает, что ООН часто отрывается от реальности – сегодня как раз самый наглядный пример подобного «отрыва». Он винит в этом Киев, который «оседлал и нещадно эксплуатирует вот уже около семи лет роль жертвы так называемой российской агрессии», передает ТАСС.

Полянский подчеркнул, что у Украины и ее западных союзников есть очевидный взаимный интерес в том, чтобы «в сказку о российской агрессии продолжали верить». Иначе им придется признать ответственность за события на евромайдане, пожар в одесском Доме профсоюзов и конфликт в Донбассе. Полянский заявил, что «отвечать на эти и другие вопросы рано или поздно придется», в том числе «перед гражданами Украины», хотя «гораздо проще продолжать вводить всех в заблуждение».

Он заявил, что приверженность Киева Минским соглашениям – «красивый и удобный для Запада миф, не имеющий никакого отношения к реальности», об этом свидетельствуют заявления самого Киева. «На международном же уровне все они, не моргнув глазом, при поддержке наших западных коллег заявляют, что Украина Минские соглашения выполняет, а не выполняет же их Россия, о которой в соглашениях не говорится ни слова», – сказал Полянский.

Его немецкий коллега Кристоф Хойсген сказал: «Россия заявляет, что мир прекрасен в Крыму. Но я спрашиваю представителя России, почему РФ не предоставляет доступ независимым миссиям, наблюдателям, чтобы те проверили ситуацию с правами человека в Крыму». Полянский напомнил, что представители Бундестага «регулярно бывают в Крыму». «Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили? Так скажите прямо, зачем темнить», – сказал Полянский, добавив, что «распространять небылицы про ужасы в якобы оккупированном Крыму» проще, чем «узнать правду». По его словам, это делают ежегодно около миллиона украинцев, по-прежнему отдыхающих в Крыму и оставляющих позитивные отклики в соцсетях, передает РИА «Новости».

Полянский заявил, что следует говорить «об оккупации майданной Украиной Украины нормальной, которая была открытой дружественной для нас страной с общими ценностями и идеалами», но «майданное безумие и геополитические соображения наших западных коллег превратили ее в вотчину националистов и анти-Россию».

Полянский заявил, что Киев рискует потерять ДНР и ЛНР, если не прекратит геополитические авантюры и не начнет исполнять Минские соглашения. Он процитировал «красноречивые слова президента Зеленского», который заявил: «Минские соглашения необходимы не для урегулирования, а для сохранения санкций против России». Полянский напомнил, что конечная цель реализации Минских соглашений – это возврат Донбасса в состав Украины. Но для этого требуется прямой диалог Киева с Донецком и Луганском при посредничестве ОБСЕ и России, однако Киев такой диалог «отвергает с самого начала».

Представитель РФ также указал на то, что со стороны Киева продолжаются обстрелы жилых кварталов, диверсии, экономическая и инфраструктурная блокада. Он спросил: «А какой стимул и смысл для Донецка и Луганска возвращаться на такую Украину, Украину которая каждый день вводит в заблуждение мировое сообщество и распространяет дезинформацию о них, называет их оккупантами на своей собственной земле?». Полянский отметил, что украинские вооруженные силы активизировали обстрелы пригородов Донецка накануне заседания ГА ООН по теме Украины.