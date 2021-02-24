 

США заявили об «угрозе общей безопасности» из-за «милитаризации Крыма»

24.02.2021, 2:22, Новости дня
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Санкции США против РФ останутся в силе, пока Москва не изменит политику в отношении Украины, сообщил и.о. постпреда США при ООН Ричард Миллс.

На заседании ГА ООН, посвященном «ситуации на временно оккупированных территориях Украины», Миллс заявил: «Растущая милитаризация Крыма Россией представляет серьезную и растущую угрозу нашей общей безопасности». Миллс заверил, что Вашингтон «никогда не признает попытку аннексии Крыма». Он обещал, что США будут «стоять рядом с партнерами в поддержании суверенитета и территориальной целостности Украины». США призвали страны ГА поддерживать резолюции, которые «привлекают внимание к ситуации с правами человека и милитаризацией Крыма», передает РИА «Новости».

В декабре зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин «любезно напомнил» коллегам в зале ГА ООН, что дискуссии вокруг статуса полуострова закончились: Республика Крым и город Севастополь являются составными частями России.

«Крымчане избежали кровавой участи, которую им готовил антиконституционный режим, пришедший к власти в Киеве в феврале 2014 года в результате государственного переворота. Посмотрите, что происходит сейчас в русскоязычных областях востока Украины», – сказал он.



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