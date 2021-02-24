 

Разработчик взломанного ПО не стал строить догадки о напавших на США хакерах

24.02.2021, 2:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Компания SolarWinds, чье программное обеспечение взломали при масштабной кибератаке на госведомства США, воздержалась от предположений о том, кто стоит за атакой.

Исполнительный директор компании Судхакар Рамакришна на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената США заявил, что хакеры хотели получить доступ к определенным клиентам SolarWinds. Вредоносный код внедрили в ПО Orion в марте-июне 2020 года. Сейчас хакерский код удален, угроза безопасности устранена. Другие продукты компании кибератака не затронула. В ходе почти семиминутного выступления Рамакришна не высказал ни одного предположения о возможных исполнителях хакерского нападения, передает ТАСС.

Напомним, специалисты американской компании Crowdstrike, занимающейся вопросами кибербезопасности, также не подтвердили утверждение властей США о том, что «данная угроза имела, скорее всего, российское происхождение». А вот президент  Microsoft Брэд Смит сообщил в Сенате, что за кибератакой, вероятно, стоит «российская разведка». Глава специализирующейся на компьютерной безопасности компании FireEye Кевин Мандиа утверждает, что инструменты, которые использовались хакерами, «больше всего похожи на то, что использует Россия».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10 / Трамп об урегулировании конфликта в Карабахе: Это будет легко

03.08 / Кипр предупредил о негативных последствиях решения РФ разорвать налоговое соглашение

08.01 / Некоторые станции метро в Киеве могут ограничить на вход на период локдауна

04.11 / В результате засухи леса на Земле могут обновиться на 70%

15.02 / Гастроэнтеролог рассказал о пользе и вреде от употребления молока

04.09 / Полиция в Литве начала расследовать акт вандализма в отношении памятника советским солдатам

30.01 / “У политиков страх перед людьми”. Зеленский раскритиковал противников закона о референдуме

07.10 / Россию включили в список национальных угроз для США

21.01 / Эксперты рассказали, как веб-камеры на ноутбуках вредят экологии

11.08 / Добровинский предположил причину ухудшения здоровья Ефремова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска