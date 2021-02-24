Разработчик взломанного ПО не стал строить догадки о напавших на США хакерах

24.02.2021, 2:22, Новости дня

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Компания SolarWinds, чье программное обеспечение взломали при масштабной кибератаке на госведомства США, воздержалась от предположений о том, кто стоит за атакой.

Исполнительный директор компании Судхакар Рамакришна на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената США заявил, что хакеры хотели получить доступ к определенным клиентам SolarWinds. Вредоносный код внедрили в ПО Orion в марте-июне 2020 года. Сейчас хакерский код удален, угроза безопасности устранена. Другие продукты компании кибератака не затронула. В ходе почти семиминутного выступления Рамакришна не высказал ни одного предположения о возможных исполнителях хакерского нападения, передает ТАСС.

Напомним, специалисты американской компании Crowdstrike, занимающейся вопросами кибербезопасности, также не подтвердили утверждение властей США о том, что «данная угроза имела, скорее всего, российское происхождение». А вот президент Microsoft Брэд Смит сообщил в Сенате, что за кибератакой, вероятно, стоит «российская разведка». Глава специализирующейся на компьютерной безопасности компании FireEye Кевин Мандиа утверждает, что инструменты, которые использовались хакерами, «больше всего похожи на то, что использует Россия».