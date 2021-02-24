Снайпер боевиков ранил украинского военного на Донбассе – группировка “Восток”

24.02.2021, 2:04, Новости дня

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В результате обстрела снайпером позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе был ранен украинский военный, сообщила оперативно-тактическая группировка “Восток” в Facebook вечером 23 февраля.

“23 февраля недалеко от населенного пункта Пески [Донецкой области] в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников”, – уточнили в группировке.

https://www.facebook.com/otueast/posts/432344738191272

Раненого бойца госпитализировали, о действиях российских наемников сообщили представителям ОБСЕ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Несмотря на достигнутые договоренности, из зоны ООС регулярно поступает информация о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В 2021 году ситуация на Донбассе обострилась, активизировались снайперы российских оккупантов.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.

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