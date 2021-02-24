Позиция обвинения в деле Стерненко полностью обоснованна – прокуратура

24.02.2021, 2:04, Новости дня

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Прокурор Одесской области Сергей Костенко считает, что позиция обвинения в деле активиста Сергея Стерненко полностью обоснованна. Об этом он заявил 23 февраля, видео опубликовано на странице Костенко в Facebook.

“Суд вынес приговор на основании предъявленного прокуратурой обвинения, которое мы смогли в общем процессе, как требует действующее законодательство, доказать. Cуд принял обвинительное заключение, которое пока не вступило в законную силу. Оно должно быть исследовано, согласно законодательству, в апелляционном и кассационном порядке”, – сказал прокурор.

Он отметил, что в деле есть показания потерпевшего, протоколы осмотра места происшествия. По словам Костенко, были проведены судебные экспертизы, доказывающие доводы, которые указаны в обвинительном заключении.

Прокурор Одесской области заявил, что акции протеста и давление на суд недопустимы.

https://www.facebook.com/100007104405931/videos/2881193382127447/

Вечером 23 февраля в Киеве и других городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко. Сторонники активиста объявили о бессрочной акции протеста до его освобождения.

23 февраля суд назначил Стерненко и активисту Руслану Демчуку по семь лет и три месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии “Доверяй делам” Сергея Щербича. Активисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Суд постановил взять активиста под стражу в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками “Ганьба!”.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследуют с 2015 года. По версии следствия, Стерненко вместе с Демчуком и тогдашним лидером одесского “Автомайдана” Евгением Резвушкиным похитили Щербича, удерживали в подвале и требовали отказаться от мандата. Также они якобы забрали у него банковскую карточку, две сим-карты, 300 грн и разрешительные документы на ношение травматического пистолета “Форт-12”.

Следствие решило, что к похищению причастны Демчук и Стерненко. Последний отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича.

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