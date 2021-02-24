 

Facebook и власти Австралии договорились о полноценной работе соцсети

24.02.2021, 2:04, Новости дня
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Компания Facebook и власти Австралии договорились о полноценной работе социальной сети на территории страны, котора даст возможность пользователям детиться новостями. Об этом 23 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на главного казначея Австралии Джоша Фрайденберга.

Он провел переговоры с основателем социальной сети Марком Цукербергом, в результате которых Facebook предложили внести поправки в закон, который обязывает соцсети и другие платформы платить новостным сайтам за их контент.

Facebook сообщил, что восстановит новостной контент для аудитории из Австралии в течение нескольких дней.

17 февраля в Facebook заявили, что запретили пользователям из Австралии соцсети делиться новостями – местными и международными. Ограничения в политике были связаны с законом, который обязывает соцсети платить СМИ за их контент.

Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире. Согласно данным Venture Beat, на апрель 2020 года она насчитывает более 3 млрд активных пользователей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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