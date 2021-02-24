В ЛНР предсказали новое наступление Киева в Донбассе

24.02.2021, 1:28, Новости дня

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Новые наступательные операции на юго-востоке Украины готовят инструкторы, которые прошли Ирак, Афганистан, Сирию и Африку, сообщил ветеран народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Активная ситуация с каждым днем обостряется, маховик раскручивается – украинская сторона уже не скрывает, что ведет огонь по населенным пунктам Донбасса», – сказал Марочко «Московскому комсомольцу».

По его предположению, наступление украинских военных может начаться весной, после того, как сойдет снег, но это может случиться и чуть раньше. «Все зависит от воли западных кураторов, которые, не особо скрываясь, напрямую руководят Украиной», – отметил он.

Также Марочко отметил, что новое наступление не будет похоже на то, что Донбасс испытывал ранее.

«Это будет другая война. Война, которая ничего из того, что было в 2014-2015 годах, мы уже не увидим. Один из сценариев – по лекалам Карабахского конфликта. Тогда Баку застал врасплох армию республики Нагорного Карабаха и армянских добровольцев. Особенно беспилотниками. И украинская армия сейчас активно изучает этот опыт. Плюс те же иностранные инструкторы делают упор именно на дроны», – сказал эксперт.

Ранее в феврале в народной милиции ЛНР сообщили, что в Донбасс прибыла тяжелая военная техника украинских военных. В числе техники также заметили буксируемые гаубицы «Гиацинт-Б».

До этого представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские силовики открыли минометный огонь по южной окраине Донецка, было выпущено 30 боеприпасов, в том числе 21 мина.