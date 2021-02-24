 

Зеленский назначил нового главу Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

24.02.2021, 1:10, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский 23 февраля подписал указ №68/2021 об освобождении от должности  главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимура Хромаева. 

Причиной увольнения Хромаева назвали окончение срока его полномочий.

Следующим указом №69/2021 глава государства назначил нового руководителя Нацкомиссии, им стал Руслан Магомедов.

Хромаев с августа 1997-го по апрель 2001 года работал в Министерстве финансов Украины. 

После в течение двух лет занимал должность заместителя председателя правления банка “НРБ-Украина”. В 2002 году Хромаев стал одним из основателей инвестиционной компании “Арта”. В 2013 году бизнесмен стал главным исполнительным директором GASE Energy Inc.  

30 января 2015 года пятый президент Украины Петр Порошенко назначил Хромаева главой Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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