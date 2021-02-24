 

Зеленский: Вакцинация от коронавируса должна быть добровольной – никого не нужно заставлять

24.02.2021, 0:16, Новости дня
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Вакцинация от коронавируса в Украине должна начаться сразу, как только необходимый препарат доставят в области страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с заместителем министра здравоохранения, главным санитарным врачом Виктором Ляшко 23 февраля.  

“Вакцинация [от коронавируса] должна начаться как можно быстрее, как только регионы получат первые партии. Но она должна быть добровольной – никого не нужно заставлять, лучше подробно проинформировать людей о надлежащем качестве препарата”, – отметил глава государства.

Логистика поставки вакцины, по словам президента, уже отработана во все области, поэтому задержек быть не должно.

“Прежде всего будут вакцинировать врачей медицинских учреждений, оказывающих помощь коронавирусным больным, затем – работников соматических больниц, экстренной медицинской помощи, семейных врачей”, – уточнили в Офисе президента.

Зеленский подтвердил готовность вакцинироваться вместе с украинскими военными.

Ожидалось, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует 15 февраля, когда поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что поставки задерживаются.

В Украине 22 февраля зарегистрировали вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) и Pfizer/BioNTech. 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. 500 тыс. доз вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) привезли в аэропорт Борисполь из Индии. Ее начнут доставлять в регионы Украины утром 24 февраля. 

В ЮНИСЕФ 18 февраля заявили, что вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech поставят в Украину в конце февраля – начале марта.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Также Украина, как ожидается, должна получить 15 млн доз вакцины от компании Novavax, поставки начнутся в июле. Кроме этого, ожидается, что до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз этой вакцины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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